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Путин разрешил правительству вводить спецмеры в экономике

фото ЗакС политика Путин разрешил правительству вводить спецмеры в экономике

Президент Владимир Путин подписал закон, наделяющий правительство правом вводить специальные меры в экономике во время контртеррористических и иных операций России за границей. Документ опубликован 14 июля на официальном портале правовой информации.

Документ наделяет правительство правом расконсервации мобилизационных мощностей и объектов. Заказчики по госконтрактам смогут менять условия сделок, если они имеют отношение к обеспечению проводимых операций, при этом юрлица лишаются возможности отказываться от заключения подобных сделок.

Проект был ранее внесен на рассмотрение Госдумы самим правительством. На прошлой неделе Совет Федерации одобрил его положения.


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