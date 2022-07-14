Путин разрешил правительству вводить спецмеры в экономике

Президент Владимир Путин подписал закон, наделяющий правительство правом вводить специальные меры в экономике во время контртеррористических и иных операций России за границей. Документ опубликован 14 июля на официальном портале правовой информации.

Документ наделяет правительство правом расконсервации мобилизационных мощностей и объектов. Заказчики по госконтрактам смогут менять условия сделок, если они имеют отношение к обеспечению проводимых операций, при этом юрлица лишаются возможности отказываться от заключения подобных сделок.

Проект был ранее внесен на рассмотрение Госдумы самим правительством. На прошлой неделе Совет Федерации одобрил его положения.