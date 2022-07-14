Швеция предоставила политубежище петербургскому активисту Чупрунову

Петербургский активист Павел Чупрунов со второй попытки добился получения политического убежища в Швеции, рассказал 14 июля "Коммерсантъ". Теперь политик намерен сосредоточиться на помощи единомышленникам с эмиграцией.

Выехать из России Чупрунову пришлось после инцидента в автозаке с сотрудником ОМОНа, попытавшимся отнять у активиста телефон, пишет "Коммерсантъ" и добавляет, что после конфликта тот оказался под угрозой преследования по статье о применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ).

В декабре 2021 года оппозиционер попытался получить политическое убежище в Швеции, однако получил отказ. По информации издания, причиной этого стали неправильно оформленные приложения к поданному прошению. При помощи адвоката Чупрунову удалось оспорить вынесенное решение — миграционный суд предоставил ему политубежище, благодаря чему петербуржец теперь получил временный вид на жительство, право на работу и возможность посещения курсов шведского языка.

Чупрунов заявил, что продолжает активистскую деятельность, направленную против спецоперации и политики президента Владимира Путина. Также он намерен заняться помощью другим оппозиционерам, решившим добиваться политического убежища в другой стране.