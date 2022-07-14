Жилком намерен расселить до конца года тысячу коммуналок

Петербургский жилищный комитет утвердил сводные списки получателей соцвыплат на расселение коммунальных квартир в 2022 году. По сообщению пресс-службы жилкома, на это планируют потратить 3,9 миллиарда рублей. Еще шесть миллиардов на расселение коммуналок заложены в городском бюджете на 2023 и 2024 годы.

На выделенные средства жилком рассчитывает расселить 991 коммунальную квартиру. Деньги будут переданы 1 558 семьям городских очередников, в ближайшее время они получат свидетельства на получение господдержки по улучшению жилищных условий. На их реализацию у жильцов коммуналок будет 12 месяцев.

"В третьем квартале 2022 года размер социальной выплаты на каждого члена семьи получателей составляет 1 млн. 173 тыс. 333,6 рубля, для одиноко проживающего — 2 млн. 151 тыс. 111,60 рублей", — отметили в комитете.

Ранее Смольный отчитался об улучшении в 2021 году жилищных условий у 155 тысяч петербургских семей.