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Жилком намерен расселить до конца года тысячу коммуналок

фото ЗакС политика Жилком намерен расселить до конца года тысячу коммуналок

Петербургский жилищный комитет утвердил сводные списки получателей соцвыплат на расселение коммунальных квартир в 2022 году. По сообщению пресс-службы жилкома, на это планируют потратить 3,9 миллиарда рублей. Еще шесть миллиардов на расселение коммуналок заложены в городском бюджете на 2023 и 2024 годы.

На выделенные средства жилком рассчитывает расселить 991 коммунальную квартиру. Деньги будут переданы 1 558 семьям городских очередников, в ближайшее время они получат свидетельства на получение господдержки по улучшению жилищных условий. На их реализацию у жильцов коммуналок будет 12 месяцев.

"В третьем квартале 2022 года размер социальной выплаты на каждого члена семьи получателей составляет 1 млн. 173 тыс. 333,6 рубля, для одиноко проживающего — 2 млн. 151 тыс. 111,60 рублей", — отметили в комитете.

Ранее Смольный отчитался об улучшении в 2021 году жилищных условий у 155 тысяч петербургских семей.


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