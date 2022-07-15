Суд оправдал художницу Юлию Цветкову*, преследуемую за анатомические рисунки женских тел

В пятницу, 15 июля, Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре оправдал художницу Юлию Цветкову*, преследуемую по статье о распространении порнографии (п. "б" ч.3 ст. 242 УК РФ), по реабилитирующим основаниям, сообщается в Telegram-канале в её поддержку.

"Радуемся, но пока не окончательно. В течение 10 дней прокуратура может пойти в апелляцию", - рассказали соратники Цветковой.

Ранее прокуратура запросила для художницы реальный срок заключения. Поводом для уголовного преследования послужили анатомические рисунки женских гениталий, которые она публиковала в фем-пабликах в соцсети "ВКонтакте".

Отметим, что прокурор смог только с четвёртого раза утвердить обвинительное заключение по делу Цветковой*. Суд проходил в закрытом режиме.

*Минюст внёс Юлию Цветкову в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента