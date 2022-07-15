"Санкционный режим сбил производителей": Комтранс обещает поменять все городские автобусы на лазурные до 15 ноября

В пятницу, 15 июля, в Петербурге стартует третий, финальный, этап транспортной реформы. Ожидается, что с улиц к этому времени должны исчезнуть все маршрутки, а автобусы — обновиться с белых на лазурные. Сделать это в срок, заявленный ранее, пока не получится, заявил в разговоре с 78.ru врио главы комитета по транспорту Валентин Енокаев.

По словам чиновника, все оставшиеся автобусы должны полностью заменить в срок до 15 ноября. Столь длительное ожидание вызвано в том числе логистическими проблемами, с которыми Россия столкнулась после введения санкций.

Енокаев отметил, что первоочередные задачи — введение льгот на маршрутах, работа по расписанию — наладить проще, чем, к примеру, установить видимость транспорта на "Яндекс.Картах" или внедрить систему оплаты банковскими картами. Поэтому на маршруты временно выйдут другие автобусы с нормативным сроком эксплуатации не более 7 лет, добавил врио главы комтранса.

"Задача достигается, но санкционный режим сбил производителей с ритмичного выпуска. И на третьем этапе у нас порядка 378 автобусов, а это 15% от общего количества, выйдут не лазурные. Но на них будут действовать все льготы. <...> Чего нельзя будет — это оплатить банковской картой, но временно можно будет оплатить наличными. Они будут не лазурные, но нормативного срока не старше семи лет. И по ходу прибытия подвижного состава, а он абсолютно точно весь будет поставлен на линию, мы будем их заменять. Предельный срок — 15 ноября, это будет постепенно, эти 378 автобусов будут заменены на лазурные", — рассказал Енокаев.

Резюмируя, чиновник уточнил также, что по мере обновления подвижного состава в Петербурге, "списанные" автобусы будут направляться в другие регионы.

Ранее градоначальник Северной столицы Александр Беглов также допустил, что третий этап транспортной реформы может растянуться до осени.