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Новости 10:35

Рэпер Тимати и ресторатор Пинский станут новыми владельцами кофеен Starbucks

фото ЗакС политика Рэпер Тимати и ресторатор Пинский станут новыми владельцами кофеен Starbucks

Ресторатор, основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский, рэпер Тимати (Тимур Юнусов) и компания "Синдика" сенатора Арсена Канокова договорились о покупке сети кофеен Starbucks, поделился в разговоре с Forbes сам Пинский. Условия сделки он конкретизировать не стал.

По словам ресторатора, к прежним владельцам сети он обратился с соответствующим предложением ещё в марте. "Судя по тому, что сейчас закрываем сделку, то сделали самое правильное предложение", — уверен Пинский.

Антон Пинский уже более 15 лет занимается клубно-ресторанным бизнесом. Вместе со своим партнёром Аркадием Новиковым они реализовали десятки различных проектов, в том числе - за границей.

Не так давно "Ведомости" писали, что Пинский думает над покупкой Starbucks. Сам он тогда эту информацию не комментировал.

Владельцу предстоит провести ребрендинг, как это ранее было сделано с закрывшимися "Макдоналдсами", вместо которых появились рестораны "Вкусно — и точка".


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