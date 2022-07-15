МВД объявило в розыск журналиста Евгения Киселёва*

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск журналиста Евгения Киселёва*, который в последнее время работал на украинском телевидении. Соответствующая информация появилась в базе данных силового ведомства.

По какому уголовному делу разыскивают Киселёва*, не конкретизируется.

В России Киселёв* включён в перечень физических лиц-иностранных агентов. В период с 1993 года по 2001 год он работал на российском телеканале НТВ.

Последней МВД объявляло в розыск участницу Pussy Riot Анну Кузьминых.

*Евгений Киселёв внесён Минюстом в реестр физлиц-иноагентов