Комтранс: Полноценное обслуживание Шушар сможем запустить с появлением трамвая

На пресс-конференции "Интерфакса" 15 июля по теме транспортной реформы Петербурга поинтересовались, как комитет по транспорту работает с появлением нелегальных маршрутов. В пример привели маршрут 202-К, который следовал от Купчино в город Пушкин.

Врио главы комитета по транспорту Валентин Енокаев ответил, что ведомству про этот маршрут известно. Его "целевой интерес" - обслуживание Шушар, считает руководитель комитета.

- Для нас это старая, известная проблема. Она заключается в чем. Мы полноценное обслуживание Шушар сможем запустить с проектом [трамвайной линии] Купчино-Шушары-Славянка <...>, который должен в ближайшее время начать строиться, и после окончания строительства всей улично-дорожной сети в Шушарах и передаче на баланс города, - заявил Енокаев.

По его словам, маршрут общественного транспорта можно пустить только только по введенной в эксплуатацию улично-дорожной сети и при наличии организации, которая несет ответственность за безопасность этой дороги. Пока ведомство намерено усиливать существующие маршруты и прекращать работу нелегальных перевозчиков, сказал врио главы комитета.

Напомним, концессионное соглашение на создание трамвайной линии от Купчино до Славянки подписали в 2019 году. Создание путей несколько раз откладывали. По последней информации от комитета по инвестициям, строительство линии должны начать в конце 2022 года. Первые трамваи должны запустить в 2023 году, а окончательно линию построить - в 2024 году.

София Саттарова