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ЧВК "Вагнера" с рекламных щитов призывает екатеринбуржцев отправиться в "боевой поход" на Украину

фото ЗакС политика ЧВК "Вагнера" с рекламных щитов призывает екатеринбуржцев отправиться в "боевой поход" на Украину

На улицах Екатеринбурга появились рекламные баннеры, размещённые ЧВК "Вагнера": жителей города призывают отправиться в "боевой поход" на Украину, делится издание "Подъём". Мэрия города давать какую-либо оценку данной рекламе отказалась.

На плакате размещена надпись следующего содержания: "Оркестр "W" ждёт тебя". Внизу приведены сайт организации и её телефон. Перейдя по интернет-ссылке на главной странице сообщается следующее: "Оркестру нужны музыканты на Украине! Отправься в свой первый боевой поход c живыми легендами индустрии!".

По телефону, который указан на баннере, журналистам сообщили, что не будут комментировать набор новобранцев.

"На данный момент не вижу смысла давать комментарий какой-либо. Если будет желание, я сам на вас выйду и уже всё в дальнейшем обсудим", - сказал в разговоре с "Подъёмом" собеседник на другом конце телефона.

В свою очередь в администрации Екатеринбурга заявили, что мэрия не несёт ответственности за размещение какой-либо рекламы, эта обязанность возложена на рекламные компании.

"Администрация города Екатеринбурга не контролирует и не согласовывает размещение рекламных баннеров на таких щитах. Рекламные организации самостоятельно и под свою ответственность контролируют соблюдение рекламодателями законодательства РФ. От моральной оценки воздержимся", - высказались екатеринбургские чиновники.

Напомним, ранее ЧВК "Вагнера" попала под американские и британские санкции.


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