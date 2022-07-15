Госдума одобрила назначение Мантурова вице-премьером

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров займет пост заместителя председателя правительства России. Государственная дума одобрила его назначение на заседании в пятницу, 15 июля.

Выступая перед парламентом, Мантуров отметил необходимость развития беспилотной авиации и электронного машиностроения.

"Нужно осуществить поворот от рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета", - заявил министр промышленности и торговли.

В поддержку кандидатуры Мантурова высказались представители всех фракций. При голосовании только один депутат воздержался, остальные были за.

Ранее новую должность заместителя председателя правительства - министра промышленности и торговли своим указом ввел президент Владимир Путин.

Напомним, Госдума уже уходила на каникулы, но позже решила провести внеочередное заседание. Кадровый вопрос на нем должен стать основным. Кроме того, депутаты обсудят законопроекты, которые изначально планировалось оставить на осеннюю сессию.