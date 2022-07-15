Мантуров в Госдуме анонсировал отказ от рыночной промышленной политики

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил в ходе своего выступления в Госдуме 15 июля о необходимости ухода России от "абсолютно рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета", передает РБК. Заявление прозвучало в речи чиновника перед голосованием по наделению его статусом вице-премьера.

По словам Мантурова, "буквально три дня назад" стратегические вопросы промышленности обсуждались на специальной стратегической сессии с участием премьер-министра Михаила Мишустина. "[Участники] пришли к единому мнению в правительстве, что сегодня нужно осуществить поворот от абсолютно рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета", — поведал министр.

Мантуров также заявил о необходимости создания кооперационных связей для обеспечения поставок критических комплектующих. "Сейчас интенсивно занимаемся этим в ручном режиме вместе с компаниями и торговыми представительствами. При этом ускоренными темпами будем осваивать производство собственных аналогов для замены импортных компонентов", — отметил он.

Сегодня же Госдума одобрила назначение Мантурова заместителем председателя правительства. Вскоре после этого президент Владимир Путин подписал указ об этом.