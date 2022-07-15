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Комтранс вывел волонтеров к остановкам из-за транспортной реформы

фото ЗакС политика Комтранс вывел волонтеров к остановкам из-за транспортной реформы

В день старта третьего этапа транспортной реформы в Петербурге к городским остановкам вышли волонтеры, сообщили 15 июля в городском комитете по транспорту. Предполагается, что они помогут пассажирам разобраться в изменениях маршрутной сети.

По заявлению комтранса, добровольцы будут дежурить у остановочных павильонов в течение ближайших дней. "В утренние часы пик они проинформируют горожан о нововведениях и при помощи размещенных на остановках схем и сервиса "Яндекс.Карты" помогут построить удобный маршрут из пункта А в пункт Б", — уточнили в пресс-службе комитета.

Всего в 18 районах Петербурга будут работать 350 волонтеров. Пассажиры смогут их узнать по специальным бейджам.

Неделей ранее комтранс раздал благодарственные письма и умные колонки наиболее активным волонтерам, дежурившим на остановках при старте второго этапа реформы. В этот раз участникам обещают "благодарственное письмо, запись в волонтерскую книжку, проездной билет "Подорожник" из лимитированной серии", указали в Смольном.


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