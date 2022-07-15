В России увеличилось количество работников в простое

За прошедшую неделю в России прибавилось работников в простое и в режиме неполного рабочего дня, сообщила 15 июля пресс-служба правительства по результатам очередного заседания межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию на рынке труда. При этом количество официально зарегистрированных безработных в стране уменьшилось, следует из заявления вице-премьера Татьяны Голиковой.

"На рынке труда сохраняется стабильная ситуация, численность зарегистрированных безработных по-прежнему не превышает 0,9% от общей численности работников", — сообщила Голикова и добавила, что в период с 4 по 11 июля количество безработных в России уменьшилось на 5,6 тысячи человек, составив 681,4 тысячи граждан.

"Вместе с тем мы видим, что количество организаций, заявивших об изменении режимов занятости работников, продолжает расти", — отметила вице-премьер.

Согласно заявлению главы Минтруда Антона Котякова, за прошедшую неделю количество работников в режиме неполной занятости увеличилось в России с 128,7 тысячи до 134,4 тысячи человек. Одновременно с этим со 120,6 тысячи до 127,1 тысячи человек выросло и количество работников, находящихся в режиме простоя.

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