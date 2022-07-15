Путин наградил Соловьева орденом "За заслуги перед Отечеством"

Президент Владимир Путин наградил телеведущего Владимира Соловьева орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Указ об этом опубликован 15 июля на официальном портале правовой информации.

Ордена Соловьев удостоился "за большие заслуги в формировании позитивного образа России и активное участие в общественно значимых мероприятиях", гласит текст указа.

Соловьев не в последнюю очередь известен своими скандальными высказываниями. Например, в конце апреля он вызвал шквал критики в свой адрес после того, как ополчился на Екатеринбург, назвав его "центром мерзотной либероты". Уроженец уральского города главред издания Republic* Дмитрий Колезев заявил тогда о намерении подать в суд на телеведущего.

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