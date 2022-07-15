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Новости 17:32

ООО "Вертолет и ко"* пополнило список иноагентов

фото ЗакС политика ООО "Вертолет и ко"* пополнило список иноагентов

Министерство юстиции 15 июля внесло в перечень СМИ-иноагентов ООО "Вертолет и ко"*, следует из сообщения на сайте ведомства. Юрлицо было создано журналистом Алексеем Пивоваровым**, который ранее также был признан иноагентом.

"В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанным физическим лицом требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности", — отметили в Минюсте.

Согласно закону о СМИ, иностранный агент в течение месяца после включения в соответствующий перечень должен создать юридическое лицо и уведомить об этом Минюст. После этого ведомство должно внести юрлицо в список иноагентов.

Сам Пивоваров** был признан иноагентом 3 июня.

*Минюст внес ООО "Вертолет и ко" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

**Минюст внес Алексея Пивоварова в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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