Госдума приняла законопроект о едином рекламном операторе

Депутаты Государственной думы большинством голосов одобрили в первом чтении законопроект о создании единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений. Теперь в 30-дневный срок должны быть представлены поправки к документу, препятствующие уничтожению российских участников рынка.

Внесенный депутатом Артемом Кирьяновым ("Единая Россия") проект предполагает создание единого оператора на рекламном рынке, который будет устанавливать и обслуживать цифровые рекламные конструкции, а также отвечать за функционирование информационного ресурса для размещения на них информации. При этом в своей работе оператор будет исходить из "требований безопасности в целях предотвращения распространения недостоверной информации" и для создания единых условий для контроля за рекламой. Он должен будет определить схему размещения конструкций, согласовав ее с регионами.

Требования законопроекта не распространяются на обычных россиян, размещающих в соцсетях объявления о товарах и услугах. "Возможность прямого взаимодействия рекламораспространителей, заказчиков и рекламодателей не исключается", — также говорится в законопроекте.

В ходе обсуждения законопроекта на заседании Госдумы спикер Вячеслав Володин призвал коллег подготовить поправки к тексту так, чтобы "не обидеть наши отечественные компании" и чтобы "от нас ушли те, кто ведут себя недружественно", передает пресс-служба ГД.

"Компании из недружественных стран должны понимать: у них не получится забирать деньги в нашей стране, у граждан и предприятий, а дальше использовать их на поддержку экономики своих стран, которые в отношении России ввели санкции, финансируют покупку оружия, направляя его на территорию Украины. От этих снарядов гибнут мирные жители, наши солдаты, офицеры", — резюмировал Володин.

Ранее Госдума утвердила главу Минпромторга Дениса Мантурова в должности вице-премьера.