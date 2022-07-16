Педагогам из Мариуполя показали Кронштадт

Приехавшим из Мариуполя педагогам, которые сопровождают украинских школьников, отдыхающих в лагере "Дружных" под Петербургом, привезли на экскурсию в Кронштадт, информирует пресс-служба Смольного.

Учителям показали парк "Остров фортов" и историческую часть города - Адмиралтейство, Морской собор и музей истории Кронштадта.

"Важно и то, что во время каникул учителя из Мариуполя могут обсудить профессиональные вопросы со своими петербургскими коллегами, больше узнать о российской системе образования", - заявил градоначальник Северной столицы Александр Беглов.

Кроме экскурсий мариупольским учителям доступны различные профессиональные тренинги и мастер-классы, которые организует петербургская Академия постдипломного педагогического образования.

Также гостям из Мариуполя демонстрируют лучшие петербургские школы: в самом украинском городе часть учебных заведений пребывает в руинах.

Ранее российские военные заняли Мариуполь. После этого новое руководство города и Беглов подписали документ о побратимстве.