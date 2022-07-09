В ДОК "Дружных" стартовала вторая смена с 347 детьми из Мариуполя

В детском лагере "Дружных" в поселке Молодежное 9 июля стартовала вторая смена, сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева. Две недели здесь проведут 347 школьников из Мариуполя.

Как заявил Эргашев, перед приездом детей в лагере было "сделано все для их комфортного пребывания", включая ввод новых корпусов и организации специального штата сотрудников. "На территории работает контактный зоопарк, конный клуб. Мы не сомневаемся, что еще одна смена для детей, прибывших к нам из города-побратима, будет наполнена неповторимыми, интересными, насыщенными событиями, и каждый участник программы "Петербургские каникулы" найдет себе занятие по душе", — цитирует слова вице-губернатора пресс-служба.

Главной целью петербургских каникул детей из Мариуполя чиновники называют стремление познакомить их с историей города. Во время смены постояльцев ждут экскурсии в Петергоф, Летний сад, Петропавловскую крепость, Аничков дворец и исторический парк "Россия — моя история".

Всего за четыре летних смены в ДОК "Дружных" должны отдохнуть около 1 600 юных уроженцев Мариуполя. Предыдущая смена открылась 23 июня, неделю назад детей посетил губернатор Александр Беглов с рассказом о том, как Петербург восстанавливает их город.

Накануне комитет по здравоохранению запросил 1,8 миллиона рублей на оказание неотложной медицинской помощи детям из Мариуполя в ДОК "Дружных".