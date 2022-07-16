В Карелии 77-летняя пенсионерка трижды была оштрафована за свою пацифистскую позицию

Жительница Петрозаводска Татьяна Савинкина за два дня получила сразу три штрафа за свою гражданскую позицию, обратил внимание Telegram-канал "ЧТД". При чём один из штрафов 77-летней пенсионерке назначили после доноса школьницы.

Изначально Савинкиной дали 15 тысяч рублей штрафа за оставленную ей надпись на автобусной остановке: действо снимала несовершеннолетняя местная жительница, которая показала фотографию полицейским, впоследствии составившим протокол на пожилую даму.

После Савинкиной, которая, к слову, является ветераном МВД, назначили аналогичный штраф из-за распространения листовок с "оскорблениями Путина" в подъезде. На пенсионерку полиции донесла её соседка.

Наконец, третий штраф в 1 тысячу рублей Савинкиной дали за "порчу имущества": якобы антипутинские листовки были наклеены на мусорный бак.