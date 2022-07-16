Корабельников исключил возможность введения туристического сбора в ближайшее время

Петербургский вице-губернатор Алексей Корабельников рассказал в своем Telegram-канале о возможных сроках введения туристического сбора. Пока имплементация нововведения зависит от депутатов Госдумы, от которых городской чиновник ждет предоставления регионам новых полномочий. По его оценке, до реального введения сбора еще далеко.

"Полагаю, что это следует оставить на усмотрение региональных властей – все-таки разные везде условия, разная туристическая привлекательность, разная доступность туристской инфраструктуры, разные потребности в ее развитии", - написал представитель Смольного.

Корабельников отметил, что его коллеги могли бы заранее начать готовиться к новому фискальному механизму, но "хотелось бы понимать рамки, которые, в свою очередь, должны быть заданы федеральным законом". Рассуждая о величине будущего взноса, вице-губернатор считает правильным ограничивать только верхний его порог.

В конце июня с просьбой обсудить туристический сбор к депутатам ЗакСа обратился губернатор Александр Беглов. Он сослался на имеющуюся в этом вопросе договоренность с федеральным правительством.