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Новости 11:04

Сенатор заявил о необходимости демилитаризовать всю Украину после угроз Крымскому мосту

фото ЗакС политика Сенатор заявил о необходимости демилитаризовать всю Украину после угроз Крымскому мосту

Сенатор Андрей Клишас высказался в своем Telegram-канале в пользу "денацификации и демилитаризации" всей Украины. Пост с выражением подобного мнения был опубликован утром 17 июля.

"Угрозы со стороны украинской хунты атаковать Крым или Крымский мост только подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию нужно проводить на всей Украине", — объявил член Совфеда. По его мнению, "в противном случае всегда будет сохраняться угроза для нашей территории, наших граждан и  инфраструктуры".

Ранее ряд украинских официальных лиц допустили возможность нанесения ударов по Крыму. В частности, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович пообещал "при первой возможности" ударить по Крымскому мосту.

Сам Клишас в первой половине июля сочувственно высказался о поступившем к нему запросе с предложением вернуть в Уголовный кодекс статью о вредительстве.


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