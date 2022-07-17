Сбер приступил к рефинансированию собственной ипотеки, полученную клиентами весной

Сбербанк запустил программу рефинансирования своей ипотеки, выданной клиентам по высоким ставкам весной 2022 года, рассказал глава банка Герман Греф, передает 17 июля ТАСС.

"С 15 июля мы запустили эту программу. Сбербанк снижает ставки по действующим ипотечным кредитам, которые были взяты нашими клиентами с 1 марта по конец мая по ставке от 13,9%", — приводит агентство слова Грефа.

Согласно заявлению главы Сбера, теперь клиенты смогут снизить ставку до 11,5% или 12,5% в зависимости от условий страхования. Предложением можно воспользоваться только один раз, оно действительно до 15 октября.

По словам Грефа, ипотечный рынок в России начал постепенно восстанавливаться, а ставки вернулись на уровень 2019 года. "Что касается объемов выдачи ипотеки по итогам текущего года, пока рано говорить об этом. Думаю, что снижение будет, но не критичное. Цифры есть смысл называть ближе к концу года, когда картина будет более полной", — заключил он.

В июне стало известно о росте спроса на первичное жилье в Петербурге на 20% относительно показателей мая.