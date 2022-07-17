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К середине лета в Петербурге выявили 17 случаев энцефалита

фото ЗакС политика К середине лета в Петербурге выявили 17 случаев энцефалита

За полгода в Петербурге зафиксировали 17 случаев клещевого энцефалита, приводит в воскресенье слова заместителя главврача больницы имени С. П. Боткина Марии Вашуковой "Петербургский дневник".

По сообщению специалиста, в 2021 году в городе было выявлено 27 случаев энцефалита и 95 случаев боррелиоза. К середине лета 2022 года — соответственно, 17 и 28 случаев этих заболеваний.

"Пациенты с клещевым энцефалитом лежат у нас, в большинстве случаев мы их успешно лечим, но бывают очень тяжелые формы с серьезными последствиями, вплоть до инвалидности. Из общего числа людей, укушенных клещом, энцефалитом и боррелиозом заболевает менее одного процента", — отметила Вашукова.

"Ситуация повторяется год от года, поэтому если вы грибник, охотник или живете рядом с лесом, то надо прививаться", — добавила медик. По ее словам, вакцинироваться можно в любое время года, при этом в течение двух недель после процедуры следует воздержаться от походов в лес.

К началу июля в России от укусов клещей скончались 17 человек.


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