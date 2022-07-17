Медведев пригрозил Украине "судным днем" в случае атаки на Крым

Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев пообещал устроить Украине "судный день" в случае, если Крым будет подвергнут угрозе, передает РИА "Новости" 17 июля. Заявление прозвучало в ходе встречи бывшего президента с ветеранами в Волгограде.

По словам Медведева, "отдельные экзальтированные, кровавые клоуны" с украинской стороны периодически выступают с угрозами Крыму. "Хочу в связи с этим сказать, что совершенно очевидно, они понимают последствия таких заявлений. А последствия очевидны, что в случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит "судный день". Очень быстрый и тяжелый. Укрыться будет очень сложно", — высказался чиновник.

Ранее Медведев прибег к аналогии с дворовыми драками в своих рассуждениях о спецоперации.