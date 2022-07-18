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Новости 10:35

H&M заявила об уходе из России

фото ЗакС политика H&M заявила об уходе из России

Шведская торговая сеть H&M распространила 18 июля на своем сайте заявление об уходе с российского рынка. С начала марта бизнес компании в стране был поставлен на паузу в связи с начавшейся спецоперацией на Украине.

Решение о закрытии бизнеса в России компания объяснила "текущими операционными проблемами и непредсказуемым будущим". Производитель напомнил, что работает в стране с 2009 года, и выразил сожаление, что не сможет продолжать здесь свою деятельность впредь. По заявлению H&M, в ближайшие месяцы планируется сосредоточиться на "обеспечении ответственного свертывания операций и максимально возможной поддержке всех заинтересованных коллег".

"После тщательного рассмотрения мы считаем невозможным, учитывая текущую ситуацию, продолжать наш бизнес в России. Мы глубоко опечалены влиянием, которое это окажет на наших коллег, и очень благодарны за всю их тяжелую работу и самоотверженность. Кроме того, мы хотим поблагодарить наших клиентов за их поддержку на протяжении многих лет", — высказалась гендиректор H&M Group Хелена Хельмерссон.

Ранее финский производитель молочной продукции Valio представил своего преемника на российском рынке.


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