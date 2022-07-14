На смену Valio придет Viola

Финский производитель молочной продукции Valio рассказал 14 июля о своем преемнике на российском рынке. По сообщению компании, на смену ей придет бренд Viola, под которым будут производиться не только одноименная линейка плавленых сыров, но также йогурты, молоко, сметана и другие продукты.

Как уточнили в компании, выбор названия для бренда неслучаен, поскольку "узнаваемость Viola в России превышает 87%", а сами плавленые сыры входят в число лидеров российского рынка.

Ребрендинг намечен на август. Оформление линейки будет выполнено в бело-синей цветовой гамме, однако плавленый сыр это не затронет — его упаковки останутся ярко-красными. По заявлению старшего вице-президента Наталии Добрыниной, белый цвет логотипа символизирует молоко, синий — чистоту и честность, а "бессменная блондинка Виола" — семейные ценности и заботу.

Смена названия связана с уходом Valio с российского рынка после начала спецоперации на Украине. В конце апреля стало известно о том, что после покупки производства компанией "Велком" на предприятии состоится ребрендинг.