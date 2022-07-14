ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 19:32

На смену Valio придет Viola

фото ЗакС политика На смену Valio придет Viola

Финский производитель молочной продукции Valio рассказал 14 июля о своем преемнике на российском рынке. По сообщению компании, на смену ей придет бренд Viola, под которым будут производиться не только одноименная линейка плавленых сыров, но также йогурты, молоко, сметана и другие продукты.

Как уточнили в компании, выбор названия для бренда неслучаен, поскольку "узнаваемость Viola в России превышает 87%", а сами плавленые сыры входят в число лидеров российского рынка.

Ребрендинг намечен на август. Оформление линейки будет выполнено в бело-синей цветовой гамме, однако плавленый сыр это не затронет — его упаковки останутся ярко-красными. По заявлению старшего вице-президента Наталии Добрыниной, белый цвет логотипа символизирует молоко, синий — чистоту и честность, а "бессменная блондинка Виола" — семейные ценности и заботу.

Смена названия связана с уходом Valio с российского рынка после начала спецоперации на Украине. В конце апреля стало известно о том, что после покупки производства компанией "Велком" на предприятии состоится ребрендинг.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости14 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама