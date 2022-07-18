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Администрация Ленобласти пожаловалась в Росприроднадзор и прокуратуру на портовый терминал из-за угольной пыли

фото ЗакС политика Администрация Ленобласти пожаловалась в Росприроднадзор и прокуратуру на портовый терминал из-за угольной пыли

Комитет государственного экологического надзора Ленобласти обратился в природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор с просьбой проверить деятельность портового терминала "Ультрамар" в деревне Вистино Кингисеппского района, сообщила пресс-служба областной администрации 18 июля.

Причиной обращения послужили жалобы местных жителей на угольную пыль, уточнили в пресс-службе. "Перевалка угля ведется в нарушение договоренностей по реализации инвестиционного проекта, которым предусмотрена исключительно погрузка минеральных удобрений", — говорится в сообщении.

Как уточнила глава комитета госэконадзора Маринэ Тоноян, областная администрация располагает подтверждением фактов открытой перевалки угля, полученным от транспортной прокуратуры. "Результаты проверки Росприроднадзора мы ожидаем до конца недели", — добавила она.

Ранее в Петербурге прокуратура потребовала от двух арендаторов земли в Невском районе ликвидировать незаконные свалки.


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