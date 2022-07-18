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Петербург перечислит религиозным организациям 120 миллионов рублей на сохранение памятников культуры

фото ЗакС политика Петербург перечислит религиозным организациям 120 миллионов рублей на сохранение памятников культуры

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о выделении религиозным организациям в 2022 году субсидий на мероприятия по сохранению памятников культурного наследия на территории Петербурга, известила 18 июля пресс-служба градоначальника.

Предполагается, что средства пойдут на консервацию и ремонт объектов культурного наследия, на их реставрацию и инженерное укрепление для использования в настоящем, а также на проведение технического и авторского надзора за работами.

"Размер выделяемых денежных средств — 120 000 тысяч рублей", — уточнили в пресс-службе губернатора и сообщили, что субсидии религиозным организациям в Петербурге предоставляются с 2016 года.

Ранее Беглов подписал постановление о предоставлении социально ориентированным НКО субсидии в размере восьми миллионов рублей на производство и размещение социальной рекламы.


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