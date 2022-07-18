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Суд в Москве оставил под арестом автора Telegram-канала "Протестный МГУ"

фото ЗакС политика Суд в Москве оставил под арестом автора Telegram-канала "Протестный МГУ"

Мосгорсуд оставил под стражей автора Telegram-канала "Протестный МГУ" Дмитрия Иванова, сообщает 18 июля Avtozak Live. Апелляция на вынесенное ранее решение о его аресте была отклонена.

Как пишет "ОВД-Инфо"*, адвокат Иванова Мария Эйсмонт приобщила к делу 504 поручительства за своего подзащитного, собранные с момента его ареста. Также она ходатайствовала о переводе его под домашний арест.

Иванов обвиняется в распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК) из-за публикаций в Telegram-канале "Протестный МГУ" постов о спецоперации на Украине. В начале июня Пресненский суд Москвы отправил его под арест на два месяца по заведенному делу.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


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