Патриарх Кирилл пожаловался на попытки лишить россиян национального самосознания

Некие "многие силы" стремятся лишить россиян национального самосознания, поскольку в тех укрепляется вера в Бога, передает "Интерфакс" слова патриарха Кирилла. Своим мнением касательно религиозности и геополитики предстоятель РПЦ поделился 18 июля после литургии в Троице-Сергиевой лавре.

Из выступления патриарха следовало, что он полагает Россию мощным государством, которое едва ли кому-нибудь удастся победить силой оружия. "Но в наш лукавый век существует много других способов сокрушить людей, лишить их самосознания национального, лишить их веры, лишить их чувства патриотизма, — посетовал глава церкви. — И знаем, что сегодня многие силы работают для того, чтобы именно так воздействовать на наш народ и на нашу страну".

Причиной этого предстоятель РПЦ полагает отличие россиян от жителей европейских стран, где "вера в Бога изгоняется", а "люди образованные стыдятся признать себя верующими". "А в нашей стране, прошедшей через годы безбожия, через гонения, вера Христова укрепляется в людях", — сообщил он.

Речь прозвучала в ходе торжеств в день 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского. В честь юбилея патриарх поднес в дар Троице-Сергиевой лавре икону с изображением двух равноапостольных святых, определивших православный выбор Руси — соответственно, Кирилла и князя Владимира.

Ранее для участия в торжествах в лавру доставили созданную в XV веке икону Андрея Рублева "Троица".