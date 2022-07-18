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Новости 15:51

Google присудили еще один оборотный штраф

фото ЗакС политика Google присудили еще один оборотный штраф

Суд в Москве назначил американской IT-компании Google оборотный штраф в размере 21,7 млрд рублей (10% от ее годовой выручки в России). В такую сумму оценили повторный отказ удалять признанные в РФ запрещенными ролики, выложенные на видеохостинге YouTube. Речь идет об информации, касающейся военной спецоперации на Украине.

"Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 21 миллиарда 77 миллионов 392 тысяч 317 рублей 80 копеек", - цитирует РИА Новости судью Тимура Вахрамеева.

Все четыре ходатайства ответчика он отклонил.

Отметим, что это уже второй оборотный штраф для Google: в декабре минувшего года компании досталось взыскание в размере 7,22 млрд рублей. В конце мая российские власти заявляли о полном погашении долгов IT-гиганта перед государством.


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