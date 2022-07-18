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Новости 16:13

Загрязнителей Дудергофки привлекли к юридической ответственности

фото ЗакС политика Загрязнителей Дудергофки привлекли к юридической ответственности

Суд в Петербурге обязал ООО "ЛЕД-Энергосервис" провести оценку воздействия сточных вод на окружающую среду, о чем сообщается на сайте городской прокуратуры. Ранее компания была неоднократно замечена контрольным ведомством в сбросе сточных вод в реку Дудергофку с превышением нормативов загрязняющих веществ. 

Природоохранная прокуратура поставила на контроль исполнение юридическим лицом судебного решения.

Отметим, что за загрязнение Дудергофки, протекающей на юго-западе города, раньше привлекали к ответственности строительные компании "Балтийская жемчужина" и ЗАО "АБЗ-Дорстрой". Весной прошлого года комитет по природопользованию инициировал очистку реки от мусора.

фото: gov.spb.ru


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