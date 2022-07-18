Для создателя "омбудсмена полиции" Воронцова запросили шесть лет колонии

Государственное обвинение обратилось с ходатайством в суд, добиваясь шестилетнего реального срока для основателя проекта "Омбудсмена полиции" Владимира Воронцова. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры пишет ТАСС. Бывшего сотрудника МВД хотят также лишить звания майора полиции и запретить ему в течение десяти лет администрировать страницы в интернете. Дело Воронцова, как рассказал его адвокат Александр Самухов, 18 июля претерпело изменения.

"Сегодня прокурор отказался от девяти пунктов обвинения в деле Воронцова. Это касается восьми пунктов обвинений в оскорблении представителя власти и одного - в вымогательстве", - приводятся слова юриста.

Автора паблика "Омбудсмен полиции" преследуют с середины 2020 года по нескольким уголовным статьям: ему вменяют распространение порнографии, оскорбление полицейского и два эпизода вымогательства. За время предварительного заключения Воронцов успел пережить госпитализацию.