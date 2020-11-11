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17:55

Создателя "Омбудсмена полиции" госпитализировали в больницу при СИЗО

фото ЗакС политика Создателя "Омбудсмена полиции" госпитализировали в больницу при СИЗО

Основатель проекта "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов госпитализирован в больницу при СИЗО "Матросская тишина", передает "МБХ медиа" со ссылкой на адвоката Александра Самухова.

По словам Самухова, это "плановая госпитализация по состоянию здоровья".

"Так как это медицинский дианоз, то я конкретику не скажу. К нему на этой неделе по нашей просьбе зайдут сотрудники ОНК, с ним пообщаются. На следующей неделе мы к нему зайдем. Состояние у него стабильное, ничего серьезного на первый взгляд нет", - сказал Самухов.

Он сообщил, что из-за госпитализации Воронцова начало судебного процесса перенесено. Напомним, ранее Воронцову продлили срок ареста до 21 января.

В отношении Воронцова возбуждено 14 уголовных дел, все они объединены в одно производство. Ему предъявлены обвинения по двум статьям: ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство в крупном размере) и ст. 242 (незаконный оборот порнографии) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Также в отношении Воронцова возбуждены дела об оскорблении силовиков. Сам он обвинения отрицает, считая преследование связанным с его деятельностью по защите прав полицейских.

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