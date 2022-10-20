"Омбудсмена полиции" Воронцова этапировали из СИЗО Москвы в Мордовию

Основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова этапировали из СИЗО в Москве в Мордовию, известили его соратники в Telegram-канале в поддержку осуждённого. Там ему предстоит провести время в ожидании апелляции.

Также Воронцов рассказал об обстановке в стенах мордвинского изолятора.

"Вова сообщает, что в целом, у него всё в порядке, здоровье в норме, настроение боевое. Конечно, бытовые условия в СИЗО Мордовии не сравнить с Московскими СИЗО, телевизора нет, телефон не работает, звонить не дают, находится в информационном вакууме, зато, вид из окна прекрасный, красоты русской природы", — пишут соратники "омбудсмена".

Напомним, 2 августа Воронцова приговорили к пяти годам колонии: его признали виновным по делу о вымогательстве, изготовлении порнографии и оскорблении представителя власти.