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11:24

Создателю "Омбудсмена полиции" смягчили обвинение по делу о вымогательстве

фото ЗакС политика Создателю "Омбудсмена полиции" смягчили обвинение по делу о вымогательстве

Предварительное следствие по делу основателя "Омбудсмена полиции" Владимира Воронцова завершено, ему смягчили обвинение по делу о вымогательствах, убрав из него квалифицирующий признак "группа лиц", передает "МБХ медиа" со ссылкой на адвоката Михаила Мушаилова.

"Предварительное следствие окончено, уведомили об окончании следственных действий. Сейчас начали ознакомление с материалами уголовного дела. По вымогательству убрали квалифицирующий признак „группа", сначала вменяли группу, теперь такого нет", - сказал Мушаилов.

Теперь Воронцова обвиняют в нарушении п. "г" ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство в крупном размере). По словам адвоката, все 14 возбужденных в отношении Воронцова дел объединены в одно производство. Кроме вымогательства, это дела по ст. 242 (незаконный оборот порнографии) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Сам Воронцов обвинения отрицает, считая преследование связанным с его деятельностью по защите прав полицейских.

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