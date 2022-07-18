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Власти Риги отказались передать Ленобласти памятник воинам-освободителям

фото ЗакС политика Власти Риги отказались передать Ленобласти памятник воинам-освободителям

Памятник Воинам Советской армии – освободителям Советской Латвии, который решили демонтировать в Риге, не будут передавать Ленинградской области, следует из ответа Рижского агентства памятников на обращение губернатора Александра Дрозденко. Документ выложила в своем Telegram-канале депутат Госдумы Ольга Занко ("Единая Россия").

"Демонтаж объекта в понимании настоящего Закона означает снос или удаление объекта таким образом, что рассматриваемый объект более не существует, а также очистку освобожденной территории", - говорится в ответе.

Авторы документа извинились перед Дрозденко за поздний ответ на его обращение.

Напомним, городская дума Риги одобрила снос монумента 13 мая. Работы по демонтажу поручили Рижскому агентству памятников. Губернатор Ленобласти в тот же день заявил о готовности разместить памятник в своем регионе.


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