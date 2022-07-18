Турчака включили в совет директоров "Почты России"

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак получил место в составе совета директоров "Почты России". Распоряжение об этом, опубликованное на официальном портале правовой информации, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Назначить первого заместителя председателя Совета Федерации <...> Турчака А.А. членом совета директоров акционерного общества "Почта России", освободив от указанной должности Журавлева Н.А.", - говорится в документе.

В конце июня сообщалось о том, что "Почта России" запустит в обеих столицах свой собственный сервис для доставки товаров из интернет-магазинов и розничных сетей. Первым делом проект апробируют в Москве.