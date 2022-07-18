Бывший петербургский таможенник получил восемь лет колонии за взятку в 20 млн рублей

Петроградский районный суд Петербурга приговорил к восьми годам колонии строгого режима начальника отдела таможенного контроля после выпуска товаров петербургской таможни Олега Гусева. Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры, его признали виновным в получении взятки в размере 20 млн рублей и обязали выплатить государству 40 млн рублей штрафа.

По версии следствия, за отказ от от привлечения к административной ответственности компания "Таллер" в 2018 году договорилась с Гусевым, что будет выплачивать ему особо крупную взятку частями. После передачи взятки компанию освободили от мероприятий по таможенному контролю. В ходе расследования представители юрлица активно сотрудничали с силовиками, в результате чего не понесли уголовного наказания.

Подельник и коллега Гусева Максим Мамчур сумел скрыться от следствия. Его объявили в международный розыск.