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Новости 10:25

Минюст приостановил деятельность вологодского "антикоррупционного" движения "Вместе"

фото ЗакС политика Минюст приостановил деятельность вологодского "антикоррупционного" движения "Вместе"

Министерство юстиции РФ приостановило деятельность общественного движения из Вологды "Вместе", которое более десяти лет занимается антикоррупционными расследованиями в регионе, известил у себя в Telegram-канале его основатель Евгений Доможиров.

Согласно постановлению, выдержки из которого привёл активист, Минюст решил "заморозить" деятельность движения ввиду непредоставления финансовой отчётности с 2018 года. Участники объединения были готовы к подобному решению. "Мы давно понимали, что к этому идёт", - написал Доможиров.

Участники "Вместе" занимались локальными антикоррупционными расследованиями. К примеру, они выяснили, что родственник главы областного УМВД получил пост заммэра Вологды. После этого полицейский генерал подал в суд на Доможирова, который, впрочем, проиграл.

24 февраля Генпрокуратура заблокировала группу движения во "ВКонтакте", позднее та же участь постигла и его сайт. 

Доможиров вскоре после начала военной спецоперации уехал из России.


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