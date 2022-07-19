Минюст приостановил деятельность вологодского "антикоррупционного" движения "Вместе"

Министерство юстиции РФ приостановило деятельность общественного движения из Вологды "Вместе", которое более десяти лет занимается антикоррупционными расследованиями в регионе, известил у себя в Telegram-канале его основатель Евгений Доможиров.

Согласно постановлению, выдержки из которого привёл активист, Минюст решил "заморозить" деятельность движения ввиду непредоставления финансовой отчётности с 2018 года. Участники объединения были готовы к подобному решению. "Мы давно понимали, что к этому идёт", - написал Доможиров.

Участники "Вместе" занимались локальными антикоррупционными расследованиями. К примеру, они выяснили, что родственник главы областного УМВД получил пост заммэра Вологды. После этого полицейский генерал подал в суд на Доможирова, который, впрочем, проиграл.

24 февраля Генпрокуратура заблокировала группу движения во "ВКонтакте", позднее та же участь постигла и его сайт.

Доможиров вскоре после начала военной спецоперации уехал из России.