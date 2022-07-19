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Новости 11:34

Пермский суд удвоил экс-депутату Бурнашову срок исправительных работ

фото ЗакС политика Пермский суд удвоил экс-депутату Бурнашову срок исправительных работ

Пермский краевой суд ужесточил наказание экс-депутату Госдумы Алексею Бурнашову ("Единая Россия") по делу о нападении на сотрудника ДПС, передает 19 июля "Интерфакс". Согласно новому решению, бывшему парламентарию вдвое увеличили срок исправительных работ.

"Пермский суд увеличил срок исправительных работ с двух до четырех месяцев в отношении Бурнашова", — пишет "Интерфакс" со ссылкой на сообщение судебной пресс-службы.

Вынесенное ранее наказание в виде лишения свободы на 2,5 года ревизии не подвергалось, уточнило агентство.

Бурнашов был осужден в середине мая за нападение на полицейского, сопровождавшееся оскорблениями последнего. Инцидент имел место в июле 2021 года, после того как депутата задержали по подозрению в пьяном вождении. В октябре против него завели уголовное дело по статьям о насилии против представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ) и оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ). В думских выборах 2021 года Бурнашов участия не принимал.


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