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Новости 11:44

Суд отправил экс-депутата Бурнашова в колонию за нападение на полицейского

фото ЗакС политика Суд отправил экс-депутата Бурнашова в колонию за нападение на полицейского

Ленинский районный суд Перми огласил приговор экс-депутату Госдумы от "Единой России" Алексею Бурнашову, сообщило 16 мая ТАСС. Бывший парламентарий осужден на 2,5 года в колонии общего режима за нападение на сотрудника ДПС, сопровождавшееся оскорблениями последнего.

"Окончательно назначить наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. <...> Время содержания Бурнашова под стражей с 16 мая 2022 года по день вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима", — цитирует информагентство приговор судьи.

Ранее прокурор потребовал для депутата наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Уголовное дело против Бурнашова завели в конце октября 2021 года, его обвинили в насилии против представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ) и в оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ). Сам инцидент с его участием произошел в июле 2021 года, когда парламентарий был задержан по подозрению в пьяном вождении. В ответ на просьбу сотрудника ДПС пройти медосвидетельствование Бурнашов ударил его и высказал угрозы в нецензурной форме. Позже комиссия Госдумы по этике призвала единоросса извиниться перед силовиком, что тот сделал в соцсетях. В думских выборах 2021 года экс-депутат не участвовал.


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