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Новости 12:25

Лига безопасного интернета Мизулиной удалила свыше 16 млн фейков о спецоперации

фото ЗакС политика Лига безопасного интернета Мизулиной удалила свыше 16 млн фейков о спецоперации

Руководимая членом Общественной палаты Екатериной Мизулиной Лига безопасного интернета отчиталась об удалении свыше 16 млн фейков о специальной военной операции с момента её начала, делится ТАСС.

Из общего количества недостоверной информации 14,5% приходится на контент, размещённый на видеохостинге YouTube.

Мизулина обеспокоена ментальным здоровьем детей, на которых, по её словам, валом валят военные фейки, стоит им только зайти в интернет.

"Дети заходят посмотреть вполне безобидные ролики, и на них летит вал видео с насилием и жестокостью, фейки о спецоперации, просто ложь о нашей стране. Это происходит в YouTube, Twitch, TikTok, Wikipedia. Такого рода контент опасен для детской психики и чреват последствиями", — высказалась Мизулина в ходе круглого стола "Недетская зона: почему YouTube — серьезная угроза для несовершеннолетних пользователей".


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