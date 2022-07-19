Суд назначил петербуржцу условный срок за антимигрантские призывы

Петроградский районный суд огласил приговор по делу Романа Иванова о публичных призывах к экстремистской деятельности (ч.2 ст.280 УК РФ), рассказала 19 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Горожанина призвали виновным, сам он отпираться не стал.

До суда Иванова довела нелюбовь к представителям иных национальностей, следует из сообщения судебной пресс-службы. По данным следствия, вечером 3 мая он опубликовал в одном из сообществ во "ВКонтакте" призывы к совершению "насильственных действий в отношении группы лиц, выделенных по национальному признаку (киргизы, таджики, а также представители народов Кавказа и Средней Азии)", а также пообщался с единомышленниками.

Вину Иванов признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде трех лет условно с трехлетним испытательным сроком. Кроме того, гражданину на 2 года 10 месяцев запретили участвовать в работе общественных организаций и сообществ, "в том числе с использованием сайтов, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая Интернет", сообщили в пресс-службе.