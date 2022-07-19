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РКН внесет Киргизию и Кот-д’Ивуар в список стран с адекватной защитой персональных данных

фото ЗакС политика РКН внесет Киргизию и Кот-д’Ивуар в список стран с адекватной защитой персональных данных

Роскомнадзор намерен обновить список стран, которые обеспечивают адекватную защиту прав субъектов персональных данных, сообщило 19 июля ТАСС. Согласно планам службы, помимо стран — участниц Конвенции Совета Европы в перечень должны войти такие государства как Индия, Киргизия, Китайская Народная Республика (КНР), Кот-д’Ивуар и Таиланд.

В настоящий момент в список входят 29 стран, не участвующих в Конвенции Совета Европы. После внесения изменений их количество увеличится до 34. Как отмечает ТАСС, к условиям для включения в перечень относятся наличие у страны комплексного нормативного акта о регуляции сферы персональных данных и соответствующего регулирующего органа, а также системы санкций за нарушения запретов в этой отрасли.

Неделей ранее стало известно о разработке Минцифры нового законопроекта о персональных данных, разрешающего их передачу государству без обезличивания. При этом получения согласия субъектов персональных данных на передачу документ не предполагает.


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