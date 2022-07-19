Участник картельного сговора на ремонте дорог отделался условным сроком

Зеленогорский райсуд Петербурга вынес решение по делу о сговоре на торгах по ремонту автодорог, передает 19 июля пресс-служба петербургского управления Федеральной антимонопольной службы. Гендиректор ООО "Строй Сервис" получил условный срок, прочие фигуранты были освобождены от ответственности.

Как сообщила УФАС, картельный сговор между ООО "Строй Сервис", ООО "ОблСпецТранс" и неким индивидуальным предпринимателем был выявлен в 2020 году. По подсчету службы, в результате действий участников бюджет лишился более 92 миллионов рублей.

Материалы антимонопольного дела перешли в руки правоохранителей, Следственное управление МВД по Выборгскому району Ленобласти возбудило уголовное дело о картельном сговоре с учетом служебного положения (п. "а" ч. 2 ст. 178 УК РФ). Позже дело добралось до суда, который назначил гендиректору "Строй Сервиса" наказание в виде полутора лет условного срока с двухлетним испытательным сроком, а также штраф. "Иные участники картеля освобождены от уголовной ответственности в связи с признанием своей вины и содействием расследованию", — проинформировала пресс-служба УФАС.

Ранее Петроградский суд назначил петербуржцу наказание в виде трех лет условного срока за экстремистские призывы в интернете.