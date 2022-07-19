В Екатеринбурге отправили на обследование в психбольницу художника Черного, задержанного из-за пацифистских стикеров

Суд в Екатеринбурге отправил на обследование в психбольницу художника Леонида Черного из команды ПСЛЧ, которого в марте задержали за расклейку пацифистских стикеров, делится местное издание It's My City в своём Telegram-канале.

Художнику предстоит пробыть в специализированном медучреждении на Сибирском тракте не менее двух недель, поскольку полиция намерена выяснить, нет ли у него психического расстройства, в состоянии которого он якобы мог совершить акт вандализма.

Также Черному изменили статью, по которой его будут судить. Если раньше ему вменяли вандализм, то сейчас инкриминируют хулиганство по политическим мотивам. Художнику теперь грозит не три месяца ареста, а до 5 лет лишения свободы.

Ранее из-за "дискредитации армии" уральскую газету "Вечерние ведомости" оштрафовали на 200 тысяч рублей: в ней содержался пост с пацифистскими стикерами работы Черного.