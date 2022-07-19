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Член СПЧ допустил блокировку YouTube к осени

фото ЗакС политика Член СПЧ допустил блокировку YouTube к осени

Член Совета по правам человека Игорь Ашманов предположил возможность блокировки в России видеохостинга YouTube в ближайшие месяцы, сообщило 19 июля ТАСС. Заявление прозвучало на круглом столе в Общественной палате "Недетская зона: почему YouTube — серьезная угроза для несовершеннолетних пользователей".

"Нам нужно рассчитывать на то, что он [YouTube] все-таки будет заблокирован. Вот только что его владельца оштрафовали в очередной раз за то, что он не удаляет [запрещенный в России] контент. Это когда-нибудь кончится", — объявил Ашманов. По его мнению, блокировка наступит ближе к осени, когда "Rutube нормально заработает, видео "ВКонтакте" станет более или менее самостоятельным хостингом".

Другой участник круглого стола, начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев, поведал о 105 тысячах заблокированных YouTube материалах. При этом он все равно остался недоволен политикой площадки, которая якобы "по каким-то причинам не удаляет" "тысячи <...> действительно опасных материалов". По версии Зайцева, видеохостинг проводит "целенаправленную деструктивную работу в российском инфополе, как в части распространения противоправного контента, так и в части цензурирования аккаунтов пользователей, СМИ" [цитата по ТАСС].

Ранее Екатерина Мизулина сообщила об удалении свыше 16 миллионов фейков про спецоперацию с момента ее начала.


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