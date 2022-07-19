Слуцкий опроверг возможность переименования ЛДПР

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил об отсутствии планов переименования Либерально-демократической партии России, передает 19 июля РИА Новости. Невозможность этого он объяснил тем, что это историческое название организации.

"ЛДПР не будет переименована, это ее историческое название, которое ей дал ее основатель Владимир Жириновский", — приводит информагентство слова Слуцкого, произнесенные в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" во время пресс-конференции.

Заявление прозвучало в ответ на вопрос журналиста, существуют ли планы переименования партии в консервативно-демократическую. По мнению автора вопроса, подобное название точнее бы соответствовало стилю партии.

Слуцкий был избран новым председателем ЛДПР на партийном съезде 27 мая. Его предшественник, основатель организации Владимир Жириновский скончался после продолжительной болезни 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет.