ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:06

Слуцкий опроверг возможность переименования ЛДПР

фото ЗакС политика Слуцкий опроверг возможность переименования ЛДПР

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил об отсутствии планов переименования Либерально-демократической партии России, передает 19 июля РИА Новости. Невозможность этого он объяснил тем, что это историческое название организации.

"ЛДПР не будет переименована, это ее историческое название, которое ей дал ее основатель Владимир Жириновский", — приводит информагентство слова Слуцкого, произнесенные в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" во время пресс-конференции.

Заявление прозвучало в ответ на вопрос журналиста, существуют ли планы переименования партии в консервативно-демократическую. По мнению автора вопроса, подобное название точнее бы соответствовало стилю партии.

Слуцкий был избран новым председателем ЛДПР на партийном съезде 27 мая. Его предшественник, основатель организации Владимир Жириновский скончался после продолжительной болезни 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости19 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама