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Суд в Тамбове освободил онкобольного авиадиспетчера, обвиняемого в госизмене

фото ЗакС политика Суд в Тамбове освободил онкобольного авиадиспетчера, обвиняемого в госизмене

Тамбовский облсуд утвердил решение Октябрьского районного суда Тамбова от 26 мая, который освободил сочинского авиадиспетчера Петра Парпулова из заключения по делу о государственной измене (ст. 275 УК), уведомила "ОВД-Инфо"* его дочь.

У Парпулова диагностирован рак. Ходатайство о его освобождении по состоянию здоровья было подано ещё в январе текущего года: при этом Октябрьский райсуд систематически откладывал заседания - то из-за неких технических неполадок, то из-за сообщений о лжеминировании.

Парпулов должен выйти из колонии на следующий день после выдачи его адвокатам мотивировочной части решения об освобождении. По словам его дочери, он чувствует себя плохо и остро нуждается в госпитализации.

Приговор Парпулову был утверждён Верховным судом РФ в мае 2016 года. По версии правоохранителей, он якобы мог передать в 2010 году некие секретные сведения жителю Грузии, который, в свою очередь, передал их властям страны. При этом сам Парпулов сообщал, что всего лишь пересказал своему грузинскому знакомому статью из газеты Минобороны "Красная звезда". Доступа к государственной тайне по роду своей деятельности Парпулов не имел.

Ранее Парпулов работал заместителем начальника службы движения Черноморского центра обслуживания движения филиала "Аэронавигация Юга".

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


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